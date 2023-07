Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5: come sarà la nuova edizione

Myrta Merlino da settembre condurrà la nuova edizione di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d’Urso, dell’addio di quest’ultima si è parlato davvero a lungo. La conduttrice non ha gradito il comportamento di Mediaset, ciò che più di tutto l’ha ferita è stato il fatto di non aver avuto nemmeno la possibilità di salute il pubblico che per anni l’ha seguita con affetto.

In un’intervista concessa a Libero la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 riferendosi alla d’Urso ha detto che capisce che si sia scritto molto di loro in termini di rivalità. Ci ha tenuto però a precisare che non c’è nessun antagonismo, a detta sua sono molto diverse. Il noto programma televisivo non andrà più in onda da Cologno Monzese ma da Roma e durerà un’ora e 40 minuti.

Teme che il pubblico Mediaset possa non riconoscerla come parte della casa? A questa domanda ha risposto dicendo che questa paura gliel’ha fatta passare Maria De Filippi, che lei ha definita come un’autorità televisiva. Ha svelato che la conduttrice le ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici, il pubblico si conquista con la personalità. Myrta Merlino ha poi aggiunto: “La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene.”

