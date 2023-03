Claudia Pandolfi a Belve svela: “Ho avuto una fidanzata”

Claudia Pandolfi sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nell’ultima puntata del programma che andrà in onda domani sera, martedì 21 marzo su Rai Due. Oltre a parlare della sua lunga e stimata carriera si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni anche sulla sua vita privata e sentimentale. Parole inedite che hanno spiazzato non poco.

Tra le varie cose l’attrice ha confessato di essere stata per un periodo della sua vita incuriosita dal mondo femminile, ha poi svelato: “Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro.” Ha poi continuato dicendo che con questa donna ha vissuto una storia d’amore bellissima, durata però solo un mese, durante la quale non si pose nessun problema di alcun tipo. Non ha fatto il nome della donna, ma sembra che durante la messa in onda della puntata verranno rivelati altri curiosi dettagli.

In passato Claudia Pandolfi rifiutò di recitare in un film di Tinto Brass a causa di una scena, quale? Avrebbe dovuto giocare a m’ama non m’ama con i peli del pube mentre era sdraiata sul letto. Alla conduttrice ha raccontato che chiuse il copione di botto dopo aver letto quella scena. L’attrice ha parlato anche del suo matrimonio con Massimiliano Virgili, convolarono a nozze nel 1999 ma sono rimasti sposati solo un mese. A detta sua il matrimonio fu un suo problema, si ritrovò sposata ma non aveva nessuna intenzione di farlo.

