Noemi sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata che andrà in onda stasera, martedì 22 novembre su Rai Uno. La cantante ha rivelato perché in passato ha deciso di dimagrire, quando a causa di un confronto si rese conto che il suo corpo non le piaceva più. Le sue forme morbide le creavano sofferenza, decise quindi che doveva fare qualcosa.

Il confronto a cui si riferisce è quello che molti utenti fecero sul web tra lei e Michelle Hunziker in seguito al Festival di Sanremo 2018. Negli scatti sia lei che la splendida conduttrice indossavano un abito nero lungo e scollato, molti la derisero facendo notare quanto fosse perfetto il corpo della Hunziker in confronto al suo. Tra le varie cose alla conduttrice la nota cantante ha detto: “Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza.”

Noemi ha continuato dicendo che ci sono persone che sono abbondanti, alle quali però quella fisicità appartiene. Lei dopo aver visto quelle foto si è lasciata andare ad un lungo pianto e subito dopo si è detta che doveva fare qualcosa per piacersi di nuovo e stare bene con il suo corpo. La sofferenza provata a causa di quel confronto l’ha fatta riflettere sul suo fisico, è dimagrita per stare bene con se stessa e non per piacere agli altri.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Celentano a Belve: “Sono casta da 13 anni”