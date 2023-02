Chiara Iezzi insieme alla sorella Paola ha partecipato alla 73esima dizione del Festival di Sanremo, si sono riconciliate nella musica dopo moltissimi anni dal loro scioglimento. Le due sono state ospiti a RTL 102.5, tra le varie cose Chiara ha parlato di un difficile periodo affrontato anni fa a causa del quale è stata molto male.

La cantante ha rivelato di essere molto fragile e vulnerabile, oggi è serena ma in passato è stata male. Lei stessa ha rivelato: “Ho avuto un po’ di disturbi che ho curato, sono stata dallo psicologo e altro. Mi sono fatta aiutare dalla famiglia.” Ha poi svelato che la richiesta di aiuto non è partita subito, all’inizio ha fatto un po’ di resistenza ma poi ha vinto il coraggio e la forza di uscire da quel periodo buio in cui era finita. Ha chiesto aiuto quando ha capito che non stava bene.

Chiara Iezzi ha poi fatto sapere di essere sempre stata timida e introversa, quando era una ragazzina ha subito anche atti di bullismo. Le persone la prendeva di mira perché non la vedevano forte, lei in quel periodo non si confidava molto perché non è facile a detta sua parlare di queste cose. Ci ha tenuto però a precisare che oggi sta bene, è più serena.

