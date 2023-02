Raoul Bova parla dell’ex moglie: “Dovevo cercare di più me stesso”

La prossima settimana Raoul Bova tornerà in onda su Canale 5 come protagonista nella fiction Buongiorno Mamma!, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Da anni il noto e amatissimo attore è legato sentimentalmente all’attrice Rocío Muñoz Murales, per lei ha lasciato l’ex moglie Chiara Giordano.

Il giornalista della rivista diretta da Alfonso Signorini parlando delle sue ‘due vite’ e delle ‘due famiglie’ che si è costruito gli ha chiesto se è giusto cambiare sapendo che il prezzo è molto alto. Lui ha replicato dicendo che sono scelte che si fanno in base a quello che si sente e quello che si reputa più onesto. Ha poi aggiunto: “C’è chi vive doppie o triple vite e vive bene. Io ho passato un momento in cui ho capito che dovevo cercare di più me stesso e, quindi, essere onesto con quello che era il mio sentimento.” A detta sua in quel momento per lui era la cosa più corretta.

Parlando invece dell’attuale compagna ha detto che lui e Rocío si capiscono molto, provano una grande stima e un grande amore. Tra le varie cose ha fatto sapere che non sempre è facile e bisogna sempre porsi dei traguardi per evitare che la relazione diventi stantìa. A detta sua bisogna essere complici e di fronte ai bivi si devono fare delle scelte con grande amore per la coppia e per i figli.

