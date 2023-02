Belen svela: “Dopo l’addio di Mammuccari ho avuto il batticuore”

Dopo l’addio di Teo Mammuccari a Le Iene l’amatissima Belen Rodriguez sta conducendo da sola la nota trasmissione in onda su Italia Uno, ad affiancarla nelle prossime puntate ci sarà però Max Angioni. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che all’inizio si è dovuta riadattare quando si è ritrovata da sola perché il format cambia completamente.

La conduttrice ha ammesso che lei preferisce sempre essere affiancata da qualcuno perché non ama stare al centro del palco da sola, non perché lei abbia problemi a farlo ma perché le piace fare squadra, lo trova più utile. Riferendosi alla sua conduzione in solitaria dopo che Mammucari ha lasciato il programma ha svelato: “All’inizio è stato diverso, non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore.” Dopo Le Iene le piacerebbe condurre uno show tutto suo? A questa domanda ha risposto dicendo che al momento non sente l’esigenza di essere così protagonista.

Belen Rodriguez ha ribadito che ad oggi preferisce continuate a giocare in squadra, in futuro si vedrà. Spazio poi alle critiche che spesso riceve, in merito a ciò ha fatto sapere che da tempo non ci fa più caso, non le legge. Ha poi concluso dicendo che è interessata al lavoro che fa e cerca di farlo bene, all’età di quasi quarant’anni non ha tempo da perdere con queste cose.

LEGGI ANCHE -> Marco Mengoni svela: “Avevo pensato di lasciare la musica”, il motivo