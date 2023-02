Marco Mengoni fa parte del cast della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, si esibirà sul famoso palco dell’Ariston con il brano ‘Due vite’. Si tratta della sua terza partecipazione alla famosa kermesse musicale, nel 2013 si aggiudicò anche la vittoria con la canzone ‘L’essenziale’, che fu un vero e proprio successo.

Prima di quell’importante traguardo ha dovuto però affrontare una crisi molto profonda, a farlo sapere è stato lui stesso in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più. Tra le varie cose ha rivelato: “Ero pieno di dubbi. Ero arrivato addirittura a mettere in dubbio il mio futuro, stavo pensando di lasciare la musica per sempre.” L’amatissimo cantante ha continuato dicendo che in quel periodo della sua vita si sentiva solo, però c’era ancora un’unica persona che continuava a credere in lui. Si tratta della sua manager Marta Donà.

Marco Mengoni ha raccontato che a quel Festival di Sanremo lui e la sua manager arrivarono da soli, pronti a sostenersi a vicenda. A detta sua da un lato c’era la voglia di dimostrare quanto valeva, ma dall’altro c’era la consapevolezza che quasi nessuno ormai li sosteneva più. Quando si è aggiudicato la vittoria del festival con L’Essenziale tutto è cambiato per lui perché finalmente la sua carriera riprese il volo e non si è più fermato. L’artista ha poi concluso dicendo che sono successe cose che non si sarebbe mai immaginato.

