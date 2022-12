Nella notte Antonino Spinalbese è tornato a parlare della figlia avuta con Belen Rodriguez, la piccola Luna Marì. Chiacchierando con alcuni compagni di avvenuta ha rivelato che non vede l’ora di rivederla perché sente terribilmente la sua mancanza. Con ironia ha poi detto che avendo avuto una figlia femmina dovrà assumere in futuro delle guardie del corpo, subito dopo una battutina sull’ex compagna: “Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita.”

Il gieffino parlando della figlia ha detto che è bellissima e ci ha tenuto a precisare che non lo dice perché è sua figlia. Ricordando il momento in cui è nata ha fatto sempre che all’inizio non riusciva a realizzare, a parer suo gli uomini capiscono tutto dopo che i figli nascono rispetto alle donne che invece realizzano durante la gravidanza.

Antonino Spinalbese ha ribadito che quando si diventa padre la vita ti cambia, fuori dalla casa è sempre con la figlia. Parlando di un’ipotetica sorpresa ha fatto sapere che Luna Marì non potrebbe andare nella casa del Grande Fratello Vip e lui nemmeno lo vorrebbe. Ha poi concluso dicendo che se succedesse si farebbe squalificare perché correrebbe da lei.

