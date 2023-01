Federico Fashion Style ha fatto coming out a Verissimo, nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato 21 gennaio 2023 su Canale 5. Da tempo in moltissimi avevano capito il suo vero orientamento sessuale, lui però continuava a negare dicendo di essere etero. Dopo la rottura con la moglie è finito spesso al centro del gossip. Lui stesso qualche settimana fa aveva fatto sapere sui social che non aveva più voglia di nascondersi e che a breve avrebbe rivelato tutta la verità.

Ospite di Silvia Toffanin ha fatto sapere che omosessuale c’è nato, però per molto tempo ha negato la verità anche a se stesso. Tre anni fa però non ce l’ha fatta più e ha rivelato tutto alla moglie e alla sua famiglia, precisando dunque di non aver condotto vite parallele perché lui e Letizia Porcu non stavano più insieme da quel momento.

Il famoso parrucchiere dei Vip dopo la puntata sui social ci ha tenuto ha fatto sapere che lui con la sua coscienza era a posto, la madre di sua figlia e la sua famiglia conoscevano la verità già da tre anni. A spingerlo a fare coming out pubblicamente è stato solo il fatto che sono state rese note alcune sue dichiarazioni molto personali. Ha poi aggiunto: “Si sono anche inventati che io sono andato in televisione per una miriade di soldi, che non è assolutamente vero. O che ho fatto coming out per visibilità.”

