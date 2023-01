Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri, Giancarlo Magalli ha raccontato di aver lottato per circa sei mesi con una malattia che gli ha fatto rischiare la vita. Un tumore vicino alla milza per il quale i medici gli avevano dato due mesi di vita.

Alla conduttrice ha detto che non è stato semplice affrontare le cure ma fortunatamente ha sconfitto la malattia. Tutto è successo un anno fa quando ha iniziato ad avvertire dolore, inizialmente gli avevano riscontrato una grave infezione, dopo averla curata ha dovuto anche lottare contro un linfoma nella zona della milza. I medici con le figlie del conduttore sono stati chiari, il tumore era curabile ma se non avesse iniziato subito la chemioterapia e le cure sarebbe sopravvissuto al massimo due mesi.

Giancarlo Magalli ha fatto sapere che oggi sta bene, a causa della malattia ha perso 24 chili ma pian piano si sta riprendendo del tutto. Lui stesso non pensava che sarebbe guarito in soli sei mesi, ha poi svelato: “Non l’ho detto a nessuno, un po’ per scaramanzia e un po’ per capire dove sarebbe andata”. Ora che è guarito vorrebbe tornare in Rai, a detta sua i programmi che ha lasciato a causa della malattia non sono andati benissimo durante la sua assenza.

