Rosa Chemical sta partecipando alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Made in Italy’, una canzone che parla soprattutto di ‘amore libero’. Da tempo per via del suo aspetto in molti si pongono delle domande in merito al suo orientamento sessuale. Il rapper è gay? A fare chiarezza è stato proprio lui in un’intervista concessa a Webboh.

Ad oggi il rapper è fidanzato con una donna, ma vive una relazione aperta. In più occasioni si è definito ‘genderless‘, cioè libero da ogni pregiudizio e libero di indossare ciò che desidera. Spesso infatti si veste da donna, sul palco dell’Ariston si è presentato con delle curatissime e lunghe unghie smaltate.

Rosa Chemical non ama essere etichettato come etero o omosessuale e ha rivelato che non avrebbe problemi ad avere rapporti sessuali con persone del suo stesso sesso. Queste le sue parole: “Sono aperto a rapporti eterosessuali, omosessuali, transessuali. Se eccita e c’è consensualità per me va bene. Sono perverso della perversione.” Riferendosi poi al brano portato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo ha fatto sapere che Made in Italy è un messaggio d’amore, di libertà e uguaglianza.

