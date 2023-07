Annalisa parla del marito e delle nozze: “È una ripartenza”

Fino a qualche mese fa in molti non sapevano nemmeno che fosse fidanzata, Annalisa infatti tiene sempre alla larga dai riflettori la sua sfera personale. Lo scorso 29 giugno l’amatissima cantante è convolata a nozze con Francesco Muglia. Lui è il vice presidente marketing di Costa Crociere, si sono conosciuti due anni fa durante un evento ed è presto scoppiato l’amore tra loro.

Intervistata da Vanity Fair la cantante ha fatto sapere che ha sempre saputo di volersi sposare per poter celebrare un amore e condividere con i suoi cari la sua felicità. Parlando del suo rapporto con il marito ha detto che si mettono di continuo alla prova, tra loro non c’è mai stasi che è la cosa nelle relazioni e in ogni ambito della vita ha sempre temuto. Con la sua dolce metà si sente sempre in movimenti, ha poi aggiunto: “Anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza.”

Entrambi sono molto impegnati dal punto di vista professionale, infatti non hanno una ‘fissa dimora’. Annalisa ha fatto sapere che vivono un po’ a Genova e un po’ a Savona, lei anche a Milano, sono sempre con la valigia in mano. Per quanto riguarda invece la possibilità di metter su famiglia ha rivelato che non ci hanno ancora pensato in modo concreto, ma in futuro le piacerebbe diventare mamma.

