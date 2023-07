Federico e Carola verso la riconciliazione? Parla lui: “Non siamo tornati insieme”

Da circa un mese è giunta al capolinea la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la scelta erano andati subito a convivere e sembravano innamoratissimi e complici. Col tempo però la relazione ha preso una brutta piega e hanno deciso di prendere strade diverse.

Nei giorni scorsi i due sono stati pizzicati insieme a Roma, in molti hanno quindi sperato in una loro possibile riconciliazione ma le cose non stanno in questo modo. A fare chiarezza è stato l’ex tronista in un’intervista concessa a Isa&Chia, dove ha puntualizzato che lui e Carola non sono tornati insieme. Federico Nicotera ha fatto sapere che l’ex fidanzata si trovava lì per altri motivi e ne hanno approfittato per vedersi e chiarire alcune cose. Ha anche detto che dopo la rottura sono rimasti in buoni rapporti perché nonostante tutto continuano a volersi bene.

In futuro un ritorno di fiamma è possibile? A questa domanda ha risposto dicendo che queste non sono cose che si possono prevedere. Per poi aggiungere: “Ci siamo lasciati e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi.”

L’ex tronista non si pente di aver scelto Carola Carpanelli e lo rifarebbe ancora. Però vivendo insieme si sono resi conto di avere prospettive diverse, alcuni loro pensieri sono incompatibili e non riuscivano a trovare un punto di incontro. I dettagli in merito a ciò che è successo tra loro però resteranno privati. Ha poi ammesso che convivere subito non è stata forse una buona idea, il motivo? Perché presi dall’entusiasmo hanno fatto scelte affrettate che hanno poi esasperato le problematiche nate nel loro rapporto.