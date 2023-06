Federico e Carola, l’addio è ufficiale: l’annuncio dell’ex tronista

Da giorni non si fa che parlare della loro rottura, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sembravano super affiatati e innamorati dopo Uomini e Donne ma qualcosa all’improvviso è cambiata. Usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi erano andati subito a convivere e si mostravano sempre complici e felici sui social, la loro storia d’amore però è durata solo tre mesi prima di giungere al capolinea.

Nei giorni scorsi l’ex tronista aveva già lasciato intendere che la relazione con Carola era finito, nelle scorse ore però ha ufficializzato l’addio con una storia postata sul suo profilo Instagram. Ai suoi seguaci ci ha tenuto a far sapere che con le sue parole non vuole far passare un messaggio sbagliato o creare dinamiche per far cadere la colpa su altri. Pensa però che sia giusto fare un po’ di chiarezza con le persone che per mesi lo hanno seguito e sostenuto. Federico Nicotera credeva che i fan avrebbero capito che lui e l’ex corteggiatrice non sono più una coppia quando ha detto di averci creduto ‘fino alla fine’, ma in molti hanno continuato a fare domande, ha letto anche ipotesi, assurde teorie e ipotesi.

Questa volta l’ex tronista si è espresso in modo esplicito sulla rottura con Carola, queste le sue parole: “Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo.” Ha poi continuato dicendo che le motivazioni le sanno loro due e ha chiesto ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così delicato.

