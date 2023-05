Albano e Romina, lui svela il vero motivo della rottura: “Il problema fu…”

Per anni si è parlato della fine della storia d’amore tra Albano Carrisi e Romina Power, una relazione durata trent’anni durante la quale hanno condiviso non solo la vita sentimentale ma anche quella professionale. Insieme hanno cantato per anni e continuano ancora a farlo, tantissimi sono i successi che hanno conquistato.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi il celebre cantante ha rivelato il vero motivo che li ha spinti a mettere fine al loro matrimonio. Per moltissimo tempo in tanti pensavano che il loro rapporto si era inclinato a causa della scomparsa della figlia Ylenia, ma sembra che le cose non siano andate davvero così. Lui stesso ha svelato: “Il problema fu la marijuana. La verità è che Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno.” Ha poi continuato dicendo che lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa della figlia.

Albano Carrisi ha fatto sapere che l’ex moglie era un’altra donna, quando fumava era allegra ma quando l’effetto finiva si intristiva e piangeva. A detta sua era irriconoscibile, non manifestava più attaccamento alle cose, la sua passione per la vita e per tutto ciò che insieme avevano costruito e vissuto, quello fu l’inizio della fine. Ci ha tenuto però a precisare che la loro è stata una vera storia d’amore.

