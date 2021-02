Albano Carrisi scartato da Sanremo 2021: ecco cosa ha detto il cantante

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, tra i cantanti in gara Albano Carrisi non ci sarà. A farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Il noto e stimato cantante ha raccontato di aver presentato un brano a Sanremo 2021 intitolato ‘Il Cellulare’.

A detta sua si tratta di un canzone rivoluzionaria che racconta la storia di una coppia che mette fine alla loro storia d’amore. I due prima di dirsi definitivamente addio si concedono gli ultimi momenti di intimità, raggiungendo molto piacere ma anche tanto dolore. Il singolo di Albano Carrisi è stato scartato dalla nuova edizione del Festival di Sanremo. Il motivo? Secondo Amadeus non è una canzone idonea al Festival della canzone italiana. Il cantante ha accettato il rifiuto anche se crede di sapere cosa sia adatto al Festival dopo essersi esibito per ben 18 volte sul famoso palco dell’Ariston.

Sanremo 2021 senza pubblico, ecco cosa pensa Albano Carrisi

Alla nuova edizione del Festival di Sanremo il pubblico non sarà presente a causa dell’emergenza Coronavirus. Albano Carrisi ha commentato dicendo: “Rischia di venire come la Messa che disse all’inizio della pandemia Papa Francesco in una piazza San Pietro deserta, struggente, ma amara”. Il cantante pensa che in un contesto come quello di Sanremo gli spettatori siano fondamentali, si rende però conto che in questo momento non si può rischiare.