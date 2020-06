Silvia Provvedi parla della gravidanza: “Giulia? Sarà una mamma bis…”

Silvia Provvedi si prepara a diventare mamma per la prima volta, la piccola Nicole nascerà tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Lei e la gemella Giulia Provvedi hanno rilasciato alcune interessanti rivelazioni al settimanale Oggi, dove hanno parlato della gravidanza e del loro legame speciale. Le due sono sempre state molto unite, vivono in simbiosi.

Entrambe sono davvero felici in questo momento per via dell’arrivo della piccola Nicole, non vedono l’ora che nasca per poterla finalmente conoscere. Silvia Provvedi è convinta che la sorella sarà una seconda mamma per la figlia. Lei stessa ha dichiarato: “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis. Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”. Giulia ha fatto invece sapere che Silvia desiderava diventare mamma già da qualche mese prima di rimanere incinta, quando è successo è stato un momento di immensa gioia per la loro famiglia.

Silvia Provvedi sta bene, svela quanti kg ha preso in gravidanza

Silvia Provvedi ha fatto sapere che sta bene, sta vivendo in modo sereno la gravidanza. Nel corso dell’intervista ha svelato di aver preso un kg al mese, prima di rimanere incinta pesava 54 kg ora quindi ne pesa 63. Nelle ultime settimane l’emergenza Coronavirus appare sempre più contenuta, proprio per questo il compagno Giorgio potrà entrata in sala parto con lei. Avere il suo sostegno sarà davvero importante, la Provvedi è infatti molto felice che il regolamento in ospedale stia tornando com’era prima del Covid-19, in questo modo potrà condividere il momento del parto con Giorgio.