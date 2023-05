Marco Predolin si ritira dalla tv, il motivo della sua scelta

Marco Predolin ha partecipato all’attuale edizione dell’Isola dei famosi, ma la sua permanenza in Honduras non è durata a lungo. Dopo l’eliminazione avvenuta durante la seconda puntata del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 si era recato sull’isola di Sant’Elena. Poco dopo a causa di alcuni problemi di salute è stato costretto a ritirarsi.

In un’intervista concessa a Novella 2000 ha fatto sapere che per godersi l’Isola appieno avrebbe dovuto partecipare al reality 10 anni fa quando aveva aspettative diverse, energie ed entusiasmo, oggi ha 72 anni. Ci ha tenuto a precisare che lui si sente realizzato nella professione di ristoratore e non è la voglia di apparire a tutti i costi ciò che lo distingue. Dopo alcune importanti riflessioni ha deciso di ritirarsi dalla televisione, una scelta maturata anche a causa di ciò che vede oggi sul piccolo schermo.

Tra le varie cose infatti Marco Predolin ha rivelato: “Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità.” Ha poi continuato dicendo che sono dinamiche nelle quali si è ritrovato coinvolto in passato. L’ex naufrago ha poi rivelato che l’Isola dei famosi è stata la sua ultima esperienza televisiva. A detta sua la telecamera gli provoca una tensione con la quale non vuole più confrontarsi.

