Federica Pellegrini, rissa evitata tra Magnini e Marin: “S**po con chi voglio”

Nel nuovo libro autobiografico ‘Oro’ in edicola da ieri, martedì 16 maggio 2023, Federica Pellegrini ha parlato anche del triangolo amoroso con gli ex Filippo Magnini e Luca Marin. Con quest’ultimo la storia d’amore era finita da pochi giorni e lui non l’aveva presa affatto bene, le aveva anche chiesto se c’era un altro uomo ma aveva negato. Lei però all’insaputa di tutti aveva già intrapreso una nuova relazione con Magnini.

Nel 2011 mentre si trovavano in un hotel a Shanghai durante il ritiro azzurro dei Mondiali di Nuoto l’ex nuotatrice per raggiungere la stanza di Filippo doveva passare davanti alla camera dell’ex fidanzato, lui la beccò e le chiese spiegazioni. Gli disse che stava passeggiando mentre parlava al telefono con la madre, ma poco dopo è scoppiato il caos. Nel libro ha raccontato che mentre si trovava in camera con Magnini Luca Marin ha bussato con ferocia dicendo che aveva sentito tutto e che li avrebbe ‘ammazzati’. I due non hanno aperto perché l’ex era fuori di sé e sarebbe finita a botte.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini chiamarono i dirigenti per riportate la pace, loro chiesero alla ‘divina’ di chiarirsi con l’ex fidanzato. Quando lo ha raggiunto nella hall lui ha iniziato ad urlarle dicendole che stava male. Lei si è scusata ma gli fece notare che poteva fare quello che voleva perché tra loro era finita giorni prima. Ha poi svelato: “Più esattamente dico di fronte ai dirigenti della Federazione ‘Posso sc*pare con chi voglio‘”.

