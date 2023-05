Selvaggia Lucarelli vuole sposare il compagno, cosa pensa Biagiarelli

Oggi 16 maggio 2023 è uscito il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli intitolato ‘Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti’. Insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni in un’intervista concessa al Corriere della Sera, dove hanno parlato della loro storia d’amore. Stanno insieme da circa 8 anni, sono una coppia molto solida e innamorata e la differenza d’età non sembra più essere un problema.

Il noto chef e food blogger ha 15 anni in meno della compagna, si sono conosciuti quando lui ne aveva 25 e lei 40. All’inizio la giornalista aveva non pochi dubbi in merito alla loro frequentazione, dopo qualche uscita infatti non voleva più vederlo. In merito a ciò ha spiegato che le sembrava una gran perdita di tempo uscire con un uomo così tanto più giovane di lei. Nelle donne che stavano con uomini più giovani aveva sempre visto il disperato tentativo di congelare la loro giovinezza, ha però capito che non è affatto così. A detta sua stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia, ti fa sempre fare i conti.

Nel corso dell’intervista è stato tirato in ballo anche l’argomento matrimonio, Selvaggia Lucarelli ha rivelato che lei il desiderio di convolare a nozze ce l’ha. Ha poi svelato: “Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati.” Il compagno ha precisato che quando è successo stavano insieme da soli 8 mesi e lui era troppo giovane. Lorenzo Biagiarelli ha poi continuato dicendo che magari si sposeranno ma non capisce cosa cambierebbe. Non appena ha detto che gli piace pensare che loro… lei lo ha subito interrotto dicendo: “Oddio, sei uno di quelli che “ci scegliamo tutti i giorni?”. Sembra quindi che i due non la pensino allo stesso modo sulle nozze, lei vorrebbe sposarsi ma almeno per il momento il compagno non intende assecondarla.

