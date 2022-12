Ospite ieri a Casa Chi Alfonso Signorini ha fatto chiarezza in merito alla sua assenza durante il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Nei mesi scorsi l’ex gieffina aveva fatto sapere che il conduttore sarebbe stato il suo testimone di nozze, all’evento però lui non c’era. Nei giorni scorsi il famoso conduttore è stato accusato di aver dato buca ai novelli sposi, lui però ci ha tenuto a spiegare come sono andate le cose.

Il noto giornalista ha chiarito di non aver dato buca a nessun matrimonio e questo i diretti interessati lo sanno. Lui aveva accettato di ricoprire il ruolo di testimone dell’ex gieffina, un imprevisto però gli ha impedito di essere presente al matrimonio. In merito a ciò ha rivelato: “15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile.” Non si è trattato quindi di un forfait dell’ultimo minuto, Alfonso Signorini li ha subito avvisati quando ha saputo che non poteva essere presente alle nozze per alla coppia il tempo di scegliere un nuovo testimone.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha continuato dicendo che non si sarebbe mai sognato di dare buca ad una cosa così importante perché conosce bene le regole della buona educazione. Alfonso Signorini si è detto poi dispiaciuto per non essere stato presente alle nozze, ha poi concluso dicendo che sarebbe andato volentieri perché si diverte a frequentare gli ex del GF Vip.

