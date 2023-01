Serena Enardu e Pago, nozze in vista: “Adesso si fa sul serio”

Dopo la fine della loro storia d’amore in mondovisione a Temptation Island Serena Enardu era approdata nella casa del Grande Fratello Vip per riconquistare Pago. Dopo qualche incertezza per paura di soffrire di nuovo lui l’aveva perdonata ed erano tornati insieme. Finito il reality sembravano di nuovo complici e felici, dopo qualche tempo annunciarono però una nuova rottura.

Per circa due anni sono stati lontani, senza però perdersi mai di vista perché il cantante ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con il figlio dell’ex tronista di Uomini e Donne. Lo scorso agosto Tommy, figlio della Enardu, doveva recarsi negli Usa per qualche mese e quando Pago è passato da casa loro per salutarlo Serena ha fatto in modo di restare da sola con lui. Lei aveva capito col tempo che tra loro c’era ancora un sentimento forte e sincero. Intervistata dal settimanale Chi ha raccontato che quella del caffè era una scusa per stare insieme. Lui avendolo capito andò via per evitare di fare ‘danni’.

Serena Enardu lo ha però contattato dopo qualche ora e i due si sono incontrati, non ci hanno messo molto a capire di voler tornare insieme. Il loro rapporto oggi è molto più stabile e sereno, sono più innamorati che mai e sognano di convolare a nozze. Pago ha infatti dichiarato: “Adesso si fa sul serio”, ha poi continuato dicendo che faranno le cose con calma ma hanno già parlato di matrimonio e non si staccheranno più. Il cantante ha poi concluso dicendo: “Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato”.

