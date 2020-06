Pago si sfoga dopo la rottura con Serena: “Non mi sono sentito un sottone”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Pago, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è stato ospite ieri 6 giugno 2020 a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. Il cantautore ha parlato soprattutto del suo libro, Vagabondo per amore, c’è stato però anche qualche riferimento alla fine della sua chiacchierata storia d’amore con Serena Enardu.

Pago ha spiegato di aver scritto nelle pagine del suo libro tutto ciò che gli è accaduto nel corso della sua vita, naturalmente nel libro parla anche della relazione con Serena Enardu. È la prima volta che il cantante tira fuori tutto ciò che sente, alla conduttrice ha detto di essersi molto emozionato quando ha ricevuto la prima copia del suo libro. L’ex gieffino ha poi fatto sapere che gli piacerebbe trovare un po’ di tranquillità e di serenità nella sua vita.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in moltissimi lo hanno definito un sottone per aver perdonato Serena Enardu dopo ciò che era successo tra loro e per aver dato un’altra opportunità al loro amore. Pago ha fatto sapere che non si sente un sottone e non gli interessa se gli altri lo pensano. Queste le sue parole: “Non mi piace soffrire, sia chiaro, non è che mi piace chissà quale dolore. Mi piace sbattere la testa, andare fino in fondo. Vedere dove riesce ad arrivare il mio cuore. Non mollo niente, nemmeno in amore. Non mi interessa se poi possono definirmi sottone. Io non mi sono sentito un sottone”. Come sta dopo la rottura con Serena? Alla conduttrice Pago ha detto che sta un pochino meglio, a detta sua meno ci pensa e più le ferite si rimarginano.