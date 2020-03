Filippo Magnini assolto dall’accusa di doping: “Finalmente sono libero…”

Filippo Magnini torna a far parlare di sé, l’ex nuotatore sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di oggi 7 marzo su Canale 5. Per tre anni ha lottato con la speranza di dimostrare la sua innocenza, l’ex nuotare è stato finalmente assolto dalle accuse di doping. Nel salotto della Toffanin ha detto di aver vinto una delle gare più importanti della sua vita.

Nonostante ci siano voluti tre anni per dimostrare la sua innocenza, Filippo Magnini ha fatto sapere di aver sempre avuto fiducia nella giustizia sportiva e ordinaria, fino alla fine sperava e credeva di vincere. Ora che la verità è venuta fuori è finalmente libero. L’ex nuotatore pensa che tutti debbano combattere le proprie battaglie, quando però si combatte contro un’ingiustizia a detta sua è un dolore pazzesco. A Silvia Toffanin ha poi detto: “La storia è finita bene, ma è stato un percorso delicato e doloroso per me e per le persone che mi sono state vicino. Questa vittoria mi ha liberato, è come se fossi stato tre anni in galera. La ferita rimane comunque, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo per ricucirla”.

Filippo Magnini torna ad essere libero, ecco cosa ha detto a Verissimo

Filippo Magnini ha fatto sapere di essersi ritrovato dentro ad un’indagine pazzesca, che forse viene riservata solo ai terroristi. A detta sua, nella sua innocenza era contento di questa cosa, perché quando si viene pedinati, intercettati e con le cimici in macchina, la verità deve venir fuori. L’ex nuotatore ha poi detto che più informazioni c’erano su di lui e più era contento. Alla fine lui ha avuto ragione, alla conduttrice ha detto che a parer suo il 99% degli atleti non ce l’avrebbe fatta a difendersi. Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo, Magnini ha fatto sapere che potrebbe tornare a nuotare. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Allenatore ancora non mi vedo, però penso di essere ancora un atleta. Vedremo se tornerò a nuotare, chissà…”.