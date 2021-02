Caterina Balivo lontana dalla tv per 8 mesi: “Mio marito rischiava troppo”

Caterina Balivo è da poco tornata in televisione dopo una pausa dal piccolo schermo durata ben otto mesi. La nota ed amata conduttrice di Vieni da me da venerdì è tra i giurati de Il Cantante Mascherato. A fine maggio aveva deciso di mettere in pausa il suo programma, in un’intervista concessa al settimanale Oggi, in uscita nel numero di oggi giovedì 4 febbraio, ha svelato il motivo che l’ha spinta a prendersi una pausa dalla televisione.

La nota conduttrice ha spiegato che in piena pandemia ha deciso di dover agire e ciò significava fermarsi. Oltre a svolgere il ruolo di conduttrice la Balivo è anche autrice dei suoi programmi, un lavoro che la impegna 9-10 ore al giorno e questo non le permettevano in quel momento di gestire al meglio la sua famiglia. Caterina Balivo ha fatto sapere di essersi presa una pausa così lunga dalla televisione per amore del marito Guido Maria Brera. A detta sua essendo un soggetto a rischio se avesse contratto il Coronavirus avrebbe molto rischiato. L’uomo ha infatti vissuto in modo molto difficile la Pandemia.

Caterina Balivo svela perché è stata lontata dalla tv per otto mesi

Caterina Balivo ha fatto sapere che il marito è un soggetto a rischio, non ha però rivelato nulla in merito ai problemi di salute di Guido. Ha solamente rivelato di aver rinunciato alla conduzione del suo programma per non mettere a rischio l’uomo. Dopo la pausa è finalmente tornata in televisione tra i giurati de Il Cantante Mascherato e non si sa ancora se la vedremo al timone di un nuovo programma nella prossima stagione televisiva.