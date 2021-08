Elisa Isoardi tagliata fuori dalla tv: ecco come ha reagito la conduttrice

Si torna a parlare di Elisa Isoardi, la nota ed amata conduttrice nei mesi scorsi ha partecipato alla quindicesima edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Sembrava essere certo il suo approdo a Mediaset, ad oggi però non le è stato ancora assegnato alcun programma. Tagliata momentaneamente fuori dal piccolo schermo sta concedendo un po’ di tempo alla sua famiglia e alle sue vacanze estive.

La sua pausa dalla televisione non è ancora finita ma lei sembrava averla presa piuttosto bene. Intervistata dal settimanale Oggi ha infatti rivelato che dopo vent’anni di ininterrotta carriera pensa alla sua famiglia e alle cose vere. Ha continuato dicendo che è la prima estate in cui ha una priorità che fino ad ora non lo era mai stata, i suoi affetti. Questa rispetto alle altre è un’estate diversa, decisamente più profonda. Ha poi aggiunto: “Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto. Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare.”

Elisa Isoardi parla della sua vita sentimentale, ha ritrovato l’amore? Ecco cosa ha rivelato la conduttrice

Si passa poi alla sua sfera privata e sentimentale, ad oggi c’è una persona speciale nel suo cuore? Elisa Isoardi ha fatto sapere che non c’è nessun uomo al momento nella sua vita, ha rivelato di essere single. Ci ha tenuto a precisare che sta bene perché l’amore per lei non è un’ossessione. A detta sua quando arriverà sarà pronta, pensa che se uno capisce se stesso capisce meglio anche l’altro.

La conduttrice ha ammesso di essere una persona impegnativa e indipendente, ha anche precisato che non si accontenta. A parer suo queste sono caratteristiche che possono fare paura. Ha poi concluso dicendo che chi incrocia il suo percorso non deve giudicarla e chi non apprezza la sua indipendenza non ha lunga vita.