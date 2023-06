Ad aprile si era parlato della presunta rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i due però avevano subito smentito. L’indiscrezione però era vera, a confermare che il loro matrimonio è giunto al capolinea infatti sono stati proprio loro in un’intervista di coppia rilasciata a Vanity Fair. Ci hanno tenuto però a precisare che il loro rapporto è sereno, non si faranno in alcun modo la guerra e continueranno a crescere insieme i loro figli.

La Bruganelli ha fatto sapere che la rottura non dipende da terze persone o amanti, tra loro non cambierà nulla, solo l’assenza di rapporto fisico. Ha poi aggiunto: “Ci salutiamo e ci diamo il buongiorno baciandoci ancora adesso. L’ultimo bacio passionale, però, non me lo ricordo”. Paolo Bonolis ha spiegato che l’ormai ex moglie per un po’ di tempo ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non sentiva più sua. Le ha fatto i complimenti perché si è sforzata, ma ad un certo punto continuare sarebbe stato inutile. Ha ammesso di esserci rimasto male, crede però che non sempre la vita degli altri possa coincidere con la propria.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno poi spiegato come mai ad aprile hanno deciso di smentire le notizie sulla fine del loro matrimonio dal momento che erano vere. I due hanno spiegato che in quel momento volano riprendersi ciò che era solo loro. Si trattava di una notizia che volevano annunciare loro con i loro tempi.

