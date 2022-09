Sonia Bruganelli e Bonolis, il segreto per restare insieme? “Vivere separati”

Nelle scorse settimane si è parlato di una presunta crisi sentimentale tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dopo tanti anni di matrimonio però i due sono ancora molto affiatati e uniti. Come ci riescono? Stando a quanto rivelato dall’opinionista del Grande Fratello Vip il loro segreto è vivere separati. Intende che dormono in stanze diverse? Non solo, vivranno proprio in case separate.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Sonia Bruganelli ha detto che dormire in camere separate come loro già fanno è un segno di civiltà. Ha poi aggiunto che loro ora andranno oltre, lei infatti sta sistemando la sua nuova casa dove vivrà con la figlia più piccola Adele, Silvia invece resterà in casa con il noto conduttore.

La moglie di Paolo Bonolis ci ha tenuto a precisare che stanno ancora insieme, queste le sue parole: “Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”. Sembra quindi che per restare così uniti e affiatati i due abbiano bisogno di avere i loro spazi ed è per questo che vivranno in case diverse.

