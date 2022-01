Nathaly Caldonazzo a Sonia Bruganelli: “Gli aerei li pago da sola…”

Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli, come risaputo tra i fan del Grande Fratello Vip, non si stimano, anzi.

I telespettatori del programma più spiato d’Italia hanno avuto modo di conoscere questa “rivalità” in occasione della scorsa diretta su Canale 5 del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli, parlando della Caldonazzo, ha sottolineato che “ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts”.

Nathaly Caldonazzo e la frecciatina alla Bruganelli

Una frase inopportuna che Nathaly Caldonazzo non è proprio riuscita a superare.

Proprio nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è tornata a parlare dell’episodio, evidenziando che non ha proprio sopportato le parole della moglie di Paolo Bonolis.

Infatti, è a lui che la Caldonazzo ha fatto riferimento quando, dialogando con Miriana Trevisan e Barù Gaetani, ha asserito: “Sonia è acida, fa le battute cattive. Non vede l’ora di rendermi immune. Dice noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo. Causa effetto, io non inizio mai per prima”.

Nathaly Caldonazzo con le sue ultime dichiarazioni ha praticamente dato della mantenuta a Sonia Bruganelli che non ha esitato a rispondere per le rime.

Non potendo farlo di persona, almeno fino alla diretta di questa sera, lunedì 17 gennaio, ha utilizzato il suo profilo Instagram, dove ha replicato alla battuta sull’aereo: “Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?”.

La situazione tra le due donne sembra ormai pronta ad esplodere da un momento all’altro, nella quale si sta insinuando anche Adriana Volpe.

La Volpe, intuendo che tra le due non scorra buon sangue e avendo delle remore con Sonia Bruganelli, ha scelto di rendere immune la Caldonazzo nella puntata di venerdì.