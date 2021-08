Tommaso Eletti nel cast del GF Vip 6? L’indiscrezione

Tommaso Eletti ha partecipato insieme all’ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti alla nona edizione di Temptation Island, reality condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia. Sono stati una delle coppie più discusse, non solo a causa delle loro differenza d’età, lei ha 40 anni lui 21. Sin dall’inizio lui ha manifestato una morbosa gelosia nei confronti della fidanzata. È stata proprio la sua gelosia eccessiva il motivo della loro partecipazione al programma. Valentina voleva dimostrargli che poteva fidarsi di lei, è stato però lui a deluderla.

Nel villaggio dei fidanzati Tommaso Eletti ha tradito Valentina con la single Giulia, dopo il reality si è pentito e sta provando a riconquistare l’ex fidanzata. Intanto, tra poche settimane potrebbe affrontare una nuova avventura televisiva, sembra infatti che Alfonso Signorini lo abbia contattato per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. È stato Davide Maggio a rivelare l’indiscrezione, tra le varie cose sul suo portale ha scritto: “Tommaso Eletti ha risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini, sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip.”

Tommaso Eletti parteciperà alla sesta edizione del GF Vip?

Il noto giornalista si è detto certo che Tommaso Eletti parteciperà alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il 21enne dopo Temptation Island varcherà davvero la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia? Questo al momento non ci è dato saperlo con certezza, non ci resta che attendere per scoprire se parteciperà davvero al reality.