Temptation Island, Tommaso e Valentina: insieme o separati dopo il reality?

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti avevano deciso di partecipare all’attuale edizione di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Tra loro c’è un importante differenza d’età, lei ha 40 anni lui invece 21. Era stata l’hostess a voler far parte del cast del reality delle tentazioni a causa della morbosa ed eccessiva gelosia del fidanzato, ormai ex. La donna voleva dimostrargli che poteva davvero fidarsi di lei, a deludere è stato però lui.

Infastidito dagli ‘atteggiamenti’ dell’ormai ex fidanzata Tommaso si è avvicinato molto ad una delle tentatrici, Giulia Cerini. Sin da subito il 21enne ha dimostrato che la ragazza non gli era indifferente, iniziava anche a manifestare gelosia nei suoi confronti. All’inizio Valentina Nulli Augusti era convinta che quella del fidanzato fosse una ripicca per farla soffrire, quando però li ha visti che si baciavano appassionatamente ha subito richiesto il falò di confronto anticipato. Tommaso Eletti durante il confronto ci ha tenuto a far sapere che la sua non era una vendetta, si è sentito davvero coinvolto dalla tentatrice ed è per questo che si è lasciato andare con lei. La 40enne sembrava volesse giustificarlo, scossa dal conduttore Filippo Bisciglia ha poi deciso di lasciare Temptation Island da single.

Tommaso e Valentina di nuovo insieme dopo Temptation Island?

Sui social in molti pensavano che fosse nato qualcosa tra Tommaso Eletti e Giulia Cerini dopo il reality. La tentatrice ha però chiarito di essere single. Alcuni indizi hanno fatto poi pensare che Valentina e Tommaso fossero tornati insieme dopo Temptation Island, entrambi hanno infatti lasciato la loro foto di coppia sui loro profili Instagram. Si sono chiariti dopo il reality e hanno forse deciso di darsi un’altra possibilità? Per scoprire con certezza cosa sia successo tra loro sarà necessario attendere la puntata del reality ‘un mese dopo’ dedicata ai concorrenti.

