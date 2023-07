Giuseppe e Gabriela dopo il falò: “Succederà qualcosa di inaspettato”

La nuova edizione di Temptation Island sta riscuotendo come sempre molto successo in termini di ascolti, ieri sera durante la messa in onda della terza puntata Giuseppe e Gabriela hanno deciso di uscire da separati. I due hanno partecipato al reality delle tentazioni per capire se la loro storia d’amore può avere ancora un futuro. Nei mesi scorsi lei ha scoperto di essere stata tradita, lui nel villaggio doveva dimostrarle di potersi ancora fidare.

Le cose tra loro però non sono andate come speravano, lui si è avvicinato subito alla single Roberta e lei al tentatore Fouad. Il ragazzo alla tentatrice ha chiaramente chiesto se era disposta a lasciare il programma insieme a lui, però dopo aver scoperto che la fidanzata si è chiusa in camera con il tentatore ha subito richiesto il falò di confronto. Gabriela ha ammesso di aver baciato Fouad, perché finalmente a Temptation Island si è sentita libera e si è divertita. Ha anche rivelato che Giuseppe in passato l’ha più volte tradita, quindi non l’ha perdonato solo una volta ma tante.

Dopo vari battibecchi tra i due Filippo Bisciglia ha chiesto loro se volevano lasciare il reality insieme o separati, entrambi hanno detto di voler andare via da soli. Subito dopo però sono scoppiati in lacrime dicendo di essere ancora innamorati. Il conduttore ha anticipato che dopo il falò di confronto il loro viaggio nei sentimenti non è finito. Ha poi rivelato: “Tra Gabriela e Giuseppe succederà qualcosa di davvero inaspettato e lo scoprirete”. I due sono tornati insieme? Le parole di Bisciglia fanno pensare di si, inoltre sul web c’è chi sostiene che i due non si siano mai detti davvero addio.

