Temptation Island, retroscena e guadagni dei tentatori: parla ex tentatrice

Filippo Bisciglia è tornato su Canale 5 con una nuova edizione di Temptation Island, fino ad ora sono andate in onda due puntate e gli ascolti sono stati piuttosto soddisfacenti. Nelle scorse ore un’ex tentatrice ha risposto ad alcune domande dei fan su TikTok svelando interessanti retroscena sul reality delle tentazioni.

Partecipò al reality nel 2020 nei panni di tentatrice, si tratta di Ilaria Gallozzi. Tramite un video ha fatto sapere che ogni tentatore percepisce dai 150 ai 200 euro al giorno, quindi non dai 1800 ai 2500 al mese come ha letto sul web. Ha anche fatto chiarezza in merito al percorso dei single, non tutti infatti restano nel villaggio fino alla fine.

L’ex tentatrice ha ricordato che Temptation Island è un programma registrato e non tutto viene mandato in onda. Ciò che ad esempio non si vede è l’eliminazione dei tentatori, ha svelato che i fidanzati e le fidanzate ogni due o tre giorni devono eliminare uno o due tra i single. Solitamente lasciano il programma quelli che con loro non hanno interagito molto. Ha poi concluso dicendo: “Rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, i tentatori che hanno instaurato un rapporto con i fidanzati e le fidanzate.”

