Temptation Island, Raffaella Mennoia sul cast: “Sono tutte coppie…”

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island, la scorsa estate il reality delle tentazioni non è andato in onda e in moltissimi ne hanno sentito la mancanza. In un’intervista concessa al Magazine di Uomini e Donne Raffaella Mennoia ha fatto sapere di aver ricevuto moltissimi messaggi da parte dei telespettatori. Lei pensa che a loro siano mancati il sano divertimento e l’immedesimazione che coinvolge tutti.

L’autrice del programma in onda su Canale 5 ha rivelato che il cast è stato quasi completato, per circa due mesi ha lavorato sulle persone da scegliere. Le coppie metteranno alla prova i loro sentimenti, durante i 21 giorni che trascorreranno separati saranno tentati da affascinanti tentatori e tentatrici. Al momento non è noto se parteciperanno coppie già note nel mondo dello spettacolo oppure no, Raffaella Mennoia ha però detto che sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l’uno verso l’altra. Ha poi continuato dicendo che c’è sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di meno e chi ama di più, ha poi aggiunto: “E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà?’”

Le riprese di Temptation Island inizieranno a breve e la prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno 2023. I tantissimi fan della trasmissione non vedono l’ora di scoprire quali sono le coppie che metteranno a dura prova il loro amore e tutto ciò che succederà.

