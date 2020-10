Isola dei Famosi, Pago nel cast della nuova edizione? Ecco la sua risposta

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Pago, concorrente dell’attuale edizione di Tale e Quale Show. Il cantante sta ottenendo molto successo con le sue esibizioni, si è già aggiudicato alcune vittorie. Da tempo sognava di partecipare al programma per dimostrare al pubblico il suo talento, in una recente intervista ha fatto sapere che questa esperienza lo sta facendo anche divertire molto.

Nei mesi scorsi Pago ha preso parte anche a due reality. Lui e l’ex fidanzata Serena Enardu hanno partecipato a Temptation Island Nip, la loro storia d’amore non è però sopravvissuta al reality sull’amore condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia, fù lei a mettere fine alla loro relazione convinta di non essere più innamorati del cantante. Pacififico Settembre, vero nome del cantautore, ha poi fatto parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. All’inizio era uno dei personaggi più seguiti e amati dal pubblico, quando però nella casa più spiata d’Italia è entrata anche Serena e lui le ha concesso un’altra possibilità il pubblico lo ha molto criticato.

Pago parteciperà all’Isola dei Famosi 2021?

Dopo aver già preso parte ad alcuni reality e dopo la sua partecipazione a Tale e Quale e Show, Pago è pronto ad affrontare una nuova esperienza televisiva? Da giorni gira voce che il cantante potrebbe far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2021. Intervistato da SuperGuida TV l’ex gieffino ha fatto sapere che la produzione del reality non lo ha ancora contattato per proporgli di partecipare. Al momento quindi non c’è nulla di certo, Pago parlando della possibilità di approdare in Honduras ha detto: “Posso però dire che sarebbe una bella avventura“. Sembra quindi che se la produzione glielo proponesse lui accetterebbe di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire se parteciperà davvero al reality.