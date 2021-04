Denise Pipitone, retroscena shock su Olesya: “Vuole solo…”

Per giorni l’Italia ha sperato insieme a Piera Maggio che Olesya Rostova fosse Denise Pipitone, purtroppo però non è lei quella bimba scomparsa nel 2000 a Mazzara Del Vallo a soli quattro anni. In molti sono convinti che la 20enne si sia inventata tutto solo per ottenere visibilità. Ad aumentare i dubbi sulla ragazza anche le dichiarazioni Roman, produttore e conduttore di un reality russo in onda su Youtube a cui ha partecipato Olesya.

In collegamento ieri a Domenica Live Roman alla padrona di casa ha detto che Olesya Rostova vuole solo popolarità. Pensa che si sia inventata ogni cosa e che abbia recitato un copione. Ha poi svelato che la 20enne russa gli aveva detto di conoscere la sua famiglia e i suoi genitori. Crede che conosca la sua vera famiglia. Ha poi aggiunto che ha video, prove e fatti sulla sua infanzia. Le parole del conduttore russo hanno spiazzato Barbara d’Urso e tutti coloro che erano presenti in studio. Quando la conduttrice ha chiesto chiarimenti sul rapimento di Olesya Roman ridendo ha detto: “Ma di quale rapimento stiamo parlando?”, aggiungendo che anche questa storia a parer suo è stata inventata.

Olesya Rostova è solo interessata a visibilità e fama? L’accusa di Roman a Domenica Live

Roman ha ribadito che Olesya Rostova vuole a tutti i costi diventare famosa, fu cacciata dal suo reality dopo aver rotto alcuni bicchieri. In quell’occasione minacciò di rovinare lo show se non l’avessero resa una star. Ci ha poi tenuto a precisare che si vergogna per quello che ha fatto la trasmissione russa perché non rappresenta la loro televisione, l’ha definita spazzatura.

Barbara d’Urso ieri a Domenica Live ha fatto sapere che Roman ha fornito alla produzione diversi video che mostrano ciò che faceva Olesya nel reality. Hanno però deciso di non mandarli in onda perché si tratta di immagini forti che non possono essere trasmesse in Italia. Ha poi aggiunto che lei non le farebbe vedere nemmeno in seconda serata. Olesya Rostova si è davvero inventata tutto per visibilità? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere per saperne di più.