Valeria Marini ricorda un vecchio amore: “Ero innamoratissima”

Valeria Marini si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale, intervistata dal Corriere della Sera ha ricordato un vecchio amore di gioventù. Quando era molto giovane la famosa showgirl ha avuto una relazione sentimentale con un uomo molto famoso, quando si sono incontrati però nessuno dei due era ancora un personaggio noto.

Si tratta di Jovanotti, lei stessa ha raccontato che era solo ‘Lorenzo Cherubini’ quando si sono incontrati in un locale di Porto Rotondo. Lei lavorava come ragazza immagine e serviva ai tavoli, lui invece faceva il deejay. Valeria Marini ha fatto sapere che il loro è stato un grande amore, lei era innamoratissima. La loro relazione è durata circa un anno, ha definito il cantante come una persona meravigliosa, giocosa e solare. Ha poi raccontato che durante la notte di San Lorenzo le insegnò a guardare le stelle in cielo, per poi aggiungere: “Ho dei bei ricordi di lui. Se Lorenzo baciava bene? Mai detto prima, però è vero.”

Si tratta di un amore vissuto quando entrambi erano giovanissimi, lei è stata poi legata ad altri noti personaggi come Vittorio Cecchi Gori, Patrick Baldassari e Gianluigi Martino. Valeria Marini ci ha tenuto però a precisare che conserva un bellissimo ricordo della storia d’amore con Jovanotti.

