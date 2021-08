Valentina Nulli Augusti attacca Eletti: “Follia e delirio mentale inaspettati”

Si torna a parlare di una delle coppie che ha fatto parte del cast della nona edizione di Temptation Island, si tratta di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due avevano fatto discutere sin dall’inizio per la loro importante differenza d’età, lei ha 40 anni lui invece 21, e per l’eccessiva gelosia del ragazzo. Era stata lei a voler partecipare al reality delle tentazioni per far capire all’ormai ex fidanzato che poteva fidarsi di lei, a deludere è stato però lui.

Nel villaggio il 21enne si è infatti lasciato andare a baci molto passionali con la single Giulia deludendo non poco l’ex fidanzata. I due hanno lasciato il programma da separati e ad oggi non sono tornati insieme. Tommaso Eletti si sta godendo un po’ di relax e vacanza in Sardegna, lei invece è stata da poco pizzicata con il tentatore Manuel di Bernardo in atteggiamenti molto affettuosi e intimi.

Valentina Nulli Augusti attacca duramente l’ex Tommaso Eletti sui social, ecco cosa ha detto

Valentina Nulli Augusti sul suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan riservando all’ex parole molto dure. Riferendosi al 21enne ha fatto sapere di averlo vissuto in un diversa dimensione da quella che loro vedono. A detta sua nonostante tutte le differenze che c’erano tra loro il loro era un rapporto puro, intimo e pulito.

L’ex fidanzata di Tommaso Eletti ha continuato dicendo che adesso le fa senso ma quando stavano insieme l’ha sempre rispettata, con lei era sincero. Ha poi aggiunto: “La prima volta che mi ha visto interagire con i ragazzi nel programma mi ha tradito. Ho conosciuto una follia e un delirio mentale che non mi sarei aspettata“. Sempre su Instagram Valentina Nulli Augusti ha anche commentato la vacanza che l’ex sta trascorrendo in Sardegna. Per rimanere elegante l’ha paragonata ad un circo e ha definito il 21enne un ‘playboy dei Teletubbies’. Ha poi concluso dicendo che era tutto già previsto e annunciato.

