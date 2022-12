Davide Donadei e Chiara Rabbi avevano fatto sognare moltissimi fan con la loro bellissima storia d’amore nata a Uomini e Donne, trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. Approdato da pochi giorni al Grande Fratello Vip ieri sera il gieffino ha parlato dell’ex fidanzata e ha svelato perché si sono lasciati.

Parlando con alcuni suoi compagni di avventura l’ex tronista ha fatto sapere che la decisione di prendere strade diverse è stata principalmente sua. Il motivo? Perché Chiara era troppo gelosa e perché lui non provava più un forte sentimento nei suoi confronti. A detta sua le cose con il tempo sono cambiate e non appena ha iniziato a pensare che la Rabbi non sarebbe potuta diventata la madre dei suoi figli ha capito che dovevano dirsi addio. In merito a ciò ha detto: “Iniziando a pensare questo non aveva più senso andare avanti.”

Riferendosi ancora all’ex fidanzata Davide Donadei ha fatto sapere che non si vedevano solo nei weekend, la loro era una storia d’amore importante, erano andati anche a convivere. Parlando invece della sua forte gelosia ha raccontato che gli faceva scenate quando sorrideva e ringraziava le fan per i complimenti che gli rivolgevano.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, scoppia la lite tra Dana e Micol Incorvaia: “Hai un copione da recitare”