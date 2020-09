Stefano De Martino resta a Milano dopo Belen: trasloca nella nuova casa

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici ha trascorso quasi tutta l’estate a Napoli, non solo per lavoro ma anche per una sua scelta personale. Le vacanze estive sono però giunte al termine e lui è tornato a Milano. Dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez ha deciso di rimanere a Milano per stare più vicino al figlio, ci ha sempre tenuto ad essere un padre presente e premuroso per il piccolo Santiago.

Stefano De Martino fino a pochi mesi fa viveva con Belen e Santiago, sembravano più felici che mai. La rottura è arrivata all’improvviso, lui ha da poco preso un nuovo appartamento a Milano e lo sta arredando proprio in questi giorni. Tramite alcuni video e foto postate sui social, si vede che De Martino si sta impegnando molto ad arredare la sua nuova casa, per lui si tratta di un nuovo inizio dopo la rottura con la Rodriguez. Da mesi non si fa che parlare dei motivi che hanno spinto i due a mettere di nuovo fine alla loro bellissima e chiacchierata storia d’amore. Nessuno dei due fino ad ora ha rivelato cosa sia successo tra loro.

Ecco perché Stefano De Martino ha lasciato Belen Rodriguez

Da poco il settimanale Chi ha fatto sapere che è stato Stefano De Martino a voler mettere un punto alla sua relazione con Belen Rodriguez a causa dei loro diversi stili di vita. Sembra che lui non abbia più sopportato il loro essere così diversi ed è per questo che ha lasciato la modella argentina. Stando sempre alla nota rivista diretta da Alfonso Signorini, dopo la rottura il ballerino ha subito avuto un ripensamento, starebbe provando a riconquistare Belen. Questo è ciò che si legge su Chi: “Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”. Torneranno insieme prima o poi? Lo vedremo!