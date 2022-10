Tommaso Zorzi e Stanzani al capolinea: “Separazione brusca”

La storia d’amore tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sembrava procedere a gonfie vele, sembra però che le cose tra loro nell’ultimo periodo siano cambiate. Da un po’ girano voci di crisi, fino a qualche tempo fa sui rispettivi profili social non perdevano occasione per condividere momenti della loro quotidianità. Complici e innamorati insieme sembravano molto felici, quei momenti però restano forse un lontano ricordo.

I due sui social non si sono più mostrati insieme, all’inizio potevano essere gli impegni lavorativi a tenerli lontani ma a lungo andare i fan sono diventati sempre più sospettosi. Sembra che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non stiano più insieme, a confermare lo scoop ci ha pensato qualche ora fa ThePipol. Sul noto sito di gossip infatti si legge: “Noi di Pipol vi sveliamo che i due hanno scelto il silenzio dopo la brusca separazione rimanendo, al momento, in buoni rapporti”.

Al momento nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo in merito alla fine della loro relazione. Nei giorni scorsi però entrambi ci hanno tenuto a precisare che non diranno nulla sulla loro vita sentimentale perché desiderano che questa resti privata. I due si sono davvero lasciati? La certezza ancora manca, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro attuale rapporto.

