Tommaso Zorzi condurrà due nuovi programmi in tv: “Non vedo l’ora”

Tommaso Zorzi continua ad essere sulla cresta dell’onda, dopo la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip per lui si sono aperte molte porte nel mondo dello spettacolo. Da poco ha condotto Drag Race Italia su Discovery, a breve lo vedremo di nuovo in televisione sempre nei panni di conduttore in due nuovi programmi.

Il noto influencer non si era ancora lasciato sfuggire nulla in merito alle importanti novità lavorative, a rendere note le novità ci ha pensato infatti la BBC. Il famoso giornale britannico ha infatti fatto sapere che sarà al timone di Tailor Made – Chi ha la stoffa? in onda quest’estate su Discovery+. Condurrà anche Questa è casa mia, in onda su Real Time da maggio.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi svela: “Ecco perché ho scelto Discovery e non Mediaset”

Dopo la fuga di notizie Tommaso Zorzi ha confermato tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram. Tra le varie cose l’ex gieffino ha infatti detto: “Condurrò le versioni italiane di The Greatest British Sewing Bee e This Is MY House. Che si chiameranno Tailer Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. Sono molto felice.”

Tommaso Zorzi ha inoltre confermato che sarà al timone anche della nuova edizione di Drag Race Italia. Ai suoi tantissimi e affezionati follower ha detto che saranno per lui mesi di fuoco ma non vede l’ora.