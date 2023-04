Tommaso Zorzi torna a parlare di Stanzani: “Gettato fango su di noi”

Tommaso Zorzi nelle scorse ore si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita privata e professionale tramite alcune Instagram Stories. Ai suoi tantissimi follower ha fatto sapere che per lui l’ultimo anno è stato di metamorfosi e non vede l’ora di condividere i suoi nuovi progetti, specie quelli televisivi.

Il noto influencer ha spiegato che al momento non ne sta parlando perché tutto deve essere fatto con i dovuti modi e tempi, ha però rivelato che in serbo per lui ci sono grandi cose. In merito alla sua assenza dal piccolo schermo ci ha tenuto a precisare che c’è chi questo lavoro lo prende sul serio e si riserva di non fare niente per alcuni periodi. A detta sua lo fa per capire davvero quello che si desidera fare nella vita, ha poi aggiunto che non bisogna avere per forza quella bulimia televisiva di esserci a tutti i costi.

Spazio poi alla vita privata, Tommaso Zorzi ai fan ha detto che spesso ha letto cose che lo riguardavano ai limiti del penale. Ha rivelato che sono state fatte molte speculazioni anche sulla sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, cose molto gravi che sarebbero accadute dietro la loro rottura. Ci ha tenuto a ricordare che l’ex fidanzato era presente al suo compleanno e ha detto cose molto oneste e carine in un’intervista che ha molto apprezzato. Ha poi concluso dicendo: “Non capisco la voglia di parlare e gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene.”

LEGGI ANCHE -> Loredana Bertè, intervento chirurgico urgente: tour rimandato