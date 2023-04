Loredana Bertè, intervento chirurgico urgente: tour rimandato

Loredana Bertè nei prossimi giorni dovrà subire un intervento chirurgico piuttosto urgente. A rivelare la notizia ci ha pensato il suo staff tramite un post pubblicato sui social dove si legge che dopo una visita chirurgica specialistica di controllo dovrà operarsi. A causa delle sue condizioni di salute il tour è stato rimandato al prossimo autunno/inverno o primavera 2024.

Lo staff della nota e amatissima cantante ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi tantissimi fan dicendo che non è in pericolo di vita. Nella didascalia del post si legge che Loredana Bertè ce l’ha messa tutta per essere presente e non rimandare le date del suo tour. Il dolore fisico però al momento è troppo forte e le impedisce di affrontare tutti gli sforzi relativi a concerti e viaggi. La cantante spera di tornare in forma il prima possibile per tornare a cantare, non hanno infatti escluso la possibilità di un tour estivo.

Al momento non è stato reso noto quale il problema di salute che ha costretto Loredana Bertè a rimandare il tuor e a sottoporsi ad un’operazione chirurgica urgente. Probabilmente lo staff della cantate fornirà altri dettagli in seguito al post operatorio.

LEGGI ANCHE -> Pieraccioni su Laura Torrisi: “Le auguro un matrimonio meraviglioso”