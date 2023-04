Pieraccioni su Laura Torrisi: “Le auguro un matrimonio meraviglioso”

Leonardo Pieraccioni si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Parlando della sua carriera ha fatto sapere che sin da ragazzino non era portato per gli studi, infatti ha solo il diploma di terza media. Aveva però una grande passione per la recitazione e il teatro ed è riuscito ad avere un grande successo grazie al suo talento.

Il film Il Ciclone incassò 78 miliardi di lire, un successo che nessuno si aspettava, nemmeno lui. Sul set scoppiò l’amore con Laura Torrisi, con la quale è convolato a nozze e ha avuto una figlia. Le cose tra loro con il tempo hanno preso però una brutta piega e hanno deciso di separarsi. Oggi è legato sentimentale ad una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo, Teresa. I due stanno insieme da quattro anni, la loro è una relazione seria e stabile ma ad oggi non ha nessuna intenzione di risposarsi.

Parlando dell’ex moglie ha rivelato che le donne sulle crisi di coppia capiscono quello che gli uomini capiscono a 50 anni. A detta sua ci sono donne che non sono pronte a fare le mogli. Laura Torrisi oggi ha 42 anni e lui le augura di essere felice con un altro uomo. Queste le sue parole: “Le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo.”

LEGGI ANCHE -> Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: “Me l’ha già chiesto”