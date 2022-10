Dayane Mello torna al GF Vip? L’ex gieffina fa chiarezza

Si vocifera da un po’ un possibile ritorno di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip, durante l’attuale edizione del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Tramite una diretta sul suo profilo Instagram l’ex concorrente della quinta edizione ci ha tenuto a fare chiarezza in merito al pettegolezzo.

Dayane Mello ha smentito il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Non vuole avere nulla a che fare con i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Senza giri di parole ha fatto sapere che il cast quest’anno non le piace, non ha gradito soprattutto quello che è successo con Marco Bellavia, tutte cose che l’hanno spinta a non guardare più il reality.

All’ex gieffina non piace nemmeno che siano state fatte particolarità nei confronti di Ginevra Lamborghini. I concorrenti squalificati nelle altre edizioni non potevano essere presenti in studio, lei invece è lì in ogni puntata e le stanno anche concedendo non poco spazio. Il fatto che sia stata squalificata per un motivo grave e che sia ancora in studio a parlare le sembra infatti eccessivo.

In merito ad un suo presunto ritorno al Grande Fratello Vip ha invece detto: “Magari ho ricevuto richieste di andare al GF Vip ma non voglio. Non voglio mischiarmi a questo cast, a queste persone, perché hanno fatto danni a tante persone lì dentro a oggi.” A parer suo sembrano tutti personaggi e nessuno sembra autentico, pensa che stiano copiando i protagonisti delle precedenti edizioni. Ha poi ribadito che in questa edizione lei non c’entra nulla.

