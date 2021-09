Nego Do Borel è sulla bocca di tutti. Rapper di fama internazionale, questa volta si trova al centro dello scandalo con accuse terribili. Nego do Borel, infatti, è appena stato squalificato dal reality show brasiliano La Fazenda per via di un comportamento estremamente grave. La produzione, dopo i numerosissimi solleciti da parte del pubblico brasiliano e italiano, ha deciso di squalificare il rapper. Il comportamento giudicato inammissibile è stato ai danni di Dayane Mello. Nego avrebbe molestato la concorrente Dayane, nota al pubblico italiano soprattutto per la partecipazione alla scorsa edizione del GF VIP.

Durante la notte, la modella brasiliana aveva bevuto molto, al punto da non riuscire più a stare in piedi e da doversi fare cambiare i vestiti dalle compagne di avventura. Il rapper, noncurante dello stato di semi-incoscienza di Dayane Mello, avrebbe avuto un rapporto sessuale con lei. Nei video in diretta, inoltre, si sente più volte Dayane dire “basta“, “Non posso, ho una figlia” e respingere l’uomo. Nego Do Borel, però, avrebbe comunque consumato il rapporto. La prova incriminante sarebbe un preservativo rinvenuto dagli altri concorrenti del reality proprio ai piedi del letto in cui i due hanno dormito.

Nego Do Borel: chi è?

Nego Do Borel, classe 1992, è nato a Rio de Janeiro. Ha abbandonato la scuola giovanissimo per dedicarsi pienamente alla passione della musica. Divenuto presto un rapper da milioni di visualizzazioni, ha pubblicato con Sony Music tre album. Tra i suoi pezzi più famosi: Os Cara do Momento, Diamante de Lama e Bonde dos Brabos.

Sulla sua vita privata si hanno poche informazioni, il poco che si può evincere dal suo profilo Instagram.

Le parole dopo l’espulsione da La Fazenda

Nego Do Borel si è mostrato ai fan disperato dopo l’espulsione dal reality show. Ha negato tutte le accuse, sottolineando che “La polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro”. Hanno destato non poca preoccupazione le parole relative al suicidio pronunciate dallo stesso in un video pubblicato sui social. In lacrime il rapper ha dichiarato: “Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale”.

Al momento, come riportano i legali di Dayane, pare che la donna non ricordi niente di quanto successo quella notte e, chiusa all’interno del reality, non è stata informata delle accuse nei confronti del rapper.

