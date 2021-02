Dayane Mello, la sua agente lancia un appello a Gf Vip: “Mostrate tutto…”

Non è un periodo affatto semplice per Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Da poche settimane la gieffina ha scoperto che il fratello Lucas è morto a causa di un incidente stradale, notizia che l’ha non poco sconvolta. Nella casa più spiata d’Italia ha trovato conforto e sostegno nei suoi compagni di avventura, da giorni però il suo rapporto con Rosalinda è cambiato. Le due si sono più volte scontrate, la modella brasiliana c’era rimasta male quando non le ha confidato di essere interessata a Zenga. Nelle scorse ore sembra però esserci stato un chiarimento tra loro.

Intanto ieri l’agente della Mello. Paola Benegas si è scagliata contro il Grande Fratello Vip perché convinta che stanno facendo passare Dayane per un mostro perché fanno vedere solo ciò che dice lei e non anche tutto ciò che gli altri dicono alle sue spalle. La donna ha detto di essere senza parole e schifata, non capisce come la gente possa parlare così male di una persona che sta anche affrontando un lutto. Tra le varie cose riportate nel suo post pubblicato su Instagram l’agente della gieffina ha scritto: “Gente che parla alle sue spalle e il Grande Fratello che continua ad aizzare la situazione contro Dayane! Basta!”

L’agente di Dayane Mello chiede di mostrale ciò che dicono gli altri alle sue spalle al GF Vip

Paola Benegas ha poi lanciato un appello al Grande Fratello Vip, chiedendo di mostrare nella puntata di stasera tutto quella che la gente dice alle spalle di Dayane Mello. A detta sua non è giusto mostrare solo ciò che dice la modella brasiliana, pensa che la stanno facendo passare per un mostro esponendola ad un ulteriore stress psicologico. Ha accusato la produzione del reality di usare due pesi e due misure, l’agente della gieffina ha concluso dicendo: “Adesso basta, è ora di mostrare tutto.”