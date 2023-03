Micol Incorvaia vuole abbandonare il GF Vip: “Sono esasperata”

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip durante la 38esima puntata del reality andata in onda ieri sera, giovedì 2 marzo su Canale 5, Micol Incorvaia vuole abbandonare la casa. Il motivo? In diretta è stata bacchettata da Sonia Bruganelli, cosa che non ha affatto gradito. L’opinionista è stata molto dura anche con il suo fidanzato accusandolo di essere un grande manipolatore e non solo.

Finita la puntata la gieffina durante una chiacchierata con Giaele De Donà ha confessato che non vuole più proseguire il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. A detta sua ci sono state troppe puntate brutte, dopo la storia del van e gli attacchi contro Edoardo vuole tornare a casa. Micol Incorvaia durante il suo sfogo ai suoi amici ha detto di essere provata da molte cose, anche dal fatto che è chiusa al Grande Fratello Vip da cinque mesi. Ha poi detto: “Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination.”

Micol Incorvaia ha ribadito che non ce la fa più, non le piacciono le clip che fanno né il fatto che Tavassi da tre puntate passi da manipolatore. Ha poi concluso dicendo: “Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta”. I telespettatori accoglieranno il suo appello votandola per farla uscire dal Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata per scoprire se uscirà davvero o se resterà nella casa più spiata d’Italia.