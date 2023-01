Tavassi e il rapporto con Micol: “Ci diciamo le nostre cose nel van”

Continua la frequentazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. I due si sono piaciuti sin da subito e stanno approfondendo la loro conoscenza nella speranza di iniziare una storia d’amore che possa durare anche dopo il reality.

In molti hanno fatto notare che in pubblico non si scambiano troppi gesti affettuosi o dediche d’amore, lui ha spiegato che preferiscono farlo in privato, quando sono da soli. Chiacchierando con Daniele e Nikita il gieffino ha rivelato che la loro storia è così, non amano fare cose troppo palesi ed eclatanti. Riferendosi all’imbarazzo che Micol Incorvaia ha provato nel dire che ha le farfalle nello stomaco ha detto che non gli importa che lei dica queste cose pubblicamente perché lui sa cosa si dicono nel van quando sono solo loro due. Ha poi aggiunto: “Conta la percezione mia e le cose che ci diciamo in privato.”

Nei giorni scorsi ne aveva parlato anche con la gieffina alla quale aveva detto che entrambi sono molto spontanei e non devono forzarsi a fare nulla. A parer suo nei rapporti in generale ognuno esprime l’interesse a proprio modo e di certo non esiste un modo sbagliato o giusto. Aveva poi concluso dicendo che la cosa importante è che a loro questa cosa vada bene.